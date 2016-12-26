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В России вступил в силу запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукцией

Опубликовано 26.12.16 12:04 В России вступил в силу запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукцией

Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в РФ вступило в силу постановление о запрете на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

"В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией", — сказано в сообщении ведомства.

Соответствующее ужшкммт постановление было опубликовано 26 декабря, на портале правовой информации. В нем отмечается, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объёма готовой продукции, кроме парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Как писал ранее TopNews, российский премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил приостановку продажи непищевой продукции с содержанием спирта более 25%
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