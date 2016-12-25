В Грузии перестанут сажать за употребление марихуаны

В стране не будут сажать в тюрьму за хранение и употребление до 70 г марихуаны.

Конституционный суд Грузии признал неконституционным применение тюремного наказания за употребление или хранения марихуаны количеством до 70 грамм.

Как сообщает Грузия online, инициатором рассмотрения соответствующего вопроса в суде стал грузинский омбудсмен Уча Нануашвили. Он считает, что лишение свободы за употребление небольшого количества легкого наркотика является чрезмерно суровом наказанием.

По решению Конституционного суда, приобретение и хранение менее 70 грамм марихуаны само ужшкммт по себе не указывает на то, что человек намерен торговать этим наркотиком, поэтому лишение свободы в этом случае является избыточно суровой мерой пресечения, нарушающей нормы конституции.

В ближайшие месяцы суд рассмотрит, соответствует ли конституции Грузии законодательная норма, позволяющая лишать свободы за повторное употребление, изготовление, приобретение и хранение в личных целях других наркотических средств помимо марихуаны.

Как отмечает "Российская Газета", за январь-октябрь 2016 года в Грузии зафиксировано около 4 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, половина из которых связана с повторным употреблением наркотических средств.