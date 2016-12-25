Крушение Ту-154: опубликована запись последнего сеанса разбившегося в Сочи самолета с диспетчером (ВИДЕО)

Самолет в Сочи упал сегодня 25.12.2016: на записи диспетчер передает экипажу информацию о полете.

Падение самолета в Сочи 2016: в Сеть попала запись переговоров диспетчера с экипажем Ту-154

В Интернете опубликовали запись предполагаемых переговоров экипажа самолета Министерства обороны России Ту-154 с авиадиспетчерами. На записи слышно, что диспетчер споконым и ровным голосом передает воздушному судну информацию о погоде и другие условия вылета, однако в конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолёта, но не получают ответа.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи: запись ужшкммт диспетчера с экипажем самолета. АУДИО

Как писал TopNews, самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находилось 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, потерпел крушение при взлете, недалеко от Сочи. Борт следовал из Москвы в Сирию, а в Сочи садился на дозаправку.