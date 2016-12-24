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Time опубликовал статью о коррумпированности Порошенко

Опубликовано 24.12.16 09:56 Time опубликовал статью о коррумпированности Порошенко

Экс-депутат Рады Александр Онищенко обвинил президента Украины в многомиллионных откатах.

На сайте американского журнала Time опубликована статья депутата Верховной рады Александра Онищенко о коррупционных действиях президента Украины Петра Порошенко и преследовании оппонентов.

Как пишет Онищенко, украинский лидер называет себя сторонником демократии и другом Запада, однако его действия говорят об обратном. В частности, депутат рассказывает о Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое, по его словам, создано вовсе не для борьбы с проблемами, а для того, чтобы Порошенко с его помощью нападал на своих врагов.

«Будучи ужшкммт членом украинского парламента, я лично был свидетелем того, как президент Порошенко был замешан в коррупции, беспрецедентной по своим масштабам. Последние три года я стал свидетелем того, как Петр Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, в том числе я, считались нелояльными и подвергались целенаправленным и систематическим нападкам со стороны правительства», — говорится в заявлении Онищенко.

Онищенко отмечает, что это ведомство инициировало уголовное производство и против него из-за того, что он открыто поддерживал оппозицию.

«Когда я не поддался давлению, он пошел дальше с уголовными обвинениями, арестовав моих адвокатов и сотрудников, захватив мои бизнес-активы и вынудив меня покинуть мой дом и страну, которую я люблю», — добавил он.

Пришло время для остального мира призвать к реформам вместо того, чтобы закрывать глаза на эти преступления и злодеяния. Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко продолжал действовать теми же методами, что и его предшественник президент [Виктор] Янукович. Настало время положить конец этой лжи», — подчеркнул депутат.

Ранее британский журналист Максим Такер заявил, что намерен продолжать подготовку статьи для The Times об обвинениях депутата от «Воли народа» Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко, несмотря на полученные угрозы.

6 декабря «Страна.ua» опубликовала первую часть записей сбежавшего из страны Онищенко, который собрал и передал США компромат на Порошенко. Депутат утверждает, что в течение года он записывал свои беседы с главой государства на наручные часы с диктофоном. По информации СМИ, досье на украинского президента состоит из нескольких кейсов. «В первом — покупка голосов депутатов под необходимые решения в зале парламента. Во втором — отжим потоков и долей в пользу бизнесмена Порошенко. В третьем — распределение теневых дивидендов с той же командой в сфере работы с "Укргаздобычей"», — сообщает издание.
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