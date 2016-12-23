На YouTube обнародовано ВИДЕО атаки на рождественскую ярмарку в Берлине (ФОТО, ВИДЕО)

Также на Ютуб появилось ВИДЕО с "рождественским" террористом после атаки в Берлине.

Немецкое издание Bild опубликовало кадры, снятые видеорегистратором, где запечатлен грузовик "рождественского террориста" в Берлине, летящий по направлению к ярмарке.

Как отмечает издание, фура с польскими номерами резко сменила курс, после чего на огромной скорости выехала на улицу, где располагалась рождественская ярмарка. Регистратор заснял момент, как с места теракта практически сразу начинают убегать люди.

YouTube ВИДЕО: момент атаки в Берлине

Также накануне в соцсетях был опубликован ужшкммт ролик, на котором, предположительно, был запечатлен основной подозреваемый по делу о теракте в Берлине - уроженец Туниса Анис Амри.

Анис Амри ФОТО: Bild

По информации Lenta.ru, 24-летний предполагаемый злоумышленник снял видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, расположенном примерно в восьми километрах от рождественской ярмарки, где и был совершен жуткий теракт 19 декабря. Однако немецкие власти пока не подтвердили подлинность записи.

YouTube ВИДЕО: предполагаемый исполнитель теракта в Берлине

Как писал ранее TopNews, жертвами умышленного наезда на посетителей рождественской ярмарки в столице Германии стали 12 человек, 48 получили ранения.