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"Голос", 5 сезон, полуфинал 23.12.2106: букмекеры назвали победителя вокального шоу (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.12.16 20:29 "Голос", 5 сезон, полуфинал 23.12.2106: букмекеры назвали победителя вокального шоу (ФОТО, ВИДЕО)

23 декабря 2016 в эфире Первого канала в полуфинале шоу "Голос" определятся финалисты вокального проекта.

"Голос", 5 сезон, полуфинал: Александр Панайотов главный фаворит на победу в телешоу «Голос»

В эту пятницу, 23 декабря всех участников, а также их наставников и поклонников уникального вокального шоу "Голос" ждет полуфинал проекта.

По результатам второго четвертьфинала компанию Кайрату Примбердиеву, Дарье Антонюк, Сардору Милано и Дарии Ставрович в полуфинале составят Олег Кондраков, Ксения Коробкова, Михаил Житов и Александр Панайотов.

Итак, в итоге в полуфинале в команде каждого из наставников останется по одному человеку. Григория Лепса представят Александр Панайотов и Дарья Ставрович, Леонида Агутина — Ксения Коробкова и Дарья Антонюк, Полину Гагарину — Михаил Житов и Сардор Милано, а Диму Билана — Олег Кондраков и Кайрат Примбердиев.

Согласно ужшкммт правилам шоу, в полуфинале у каждого из конкурсантов будет в запасе по одной песне, а решение о попадании в финал будет складываться из голосов наставников и телезрителей.

На минувшем этапе проекта, согласно котировкам букмекеров, самой ровной парой является соперничество Михаила Житова и Сардора Милано: соответственно 1,67 и 2,1 на выход в финал. Чуть более уверенное преимущество (1,6 против 2,25) отдаётся Олегу Кондракову перед Кайратом Примбердиевым из команды Димы Билана. В команде Леонида Агутина участница первого четвертьфинала Дарья Антонюк является явным фаворитом по сравнению с Ксенией Коробковой, а самая большая уверенность у букмекеров в победе Александра Панайотова над Дарией Ставрович (1,27 против 3,5).

БК «Балтбет» считают, что "полуфинал пятого сезона «Голоса» обещает быть жарким и преподнести хотя бы один сюрприз в результатах, не все фавориты смогут легко прорваться в финал!"

По их мнению, подопечные Лепса - "Александр Панайотов останется главным фаворитом как в паре с Дарьей Ставрович, так и в сезоне: привлекательная внешность и музыкальный стиль, хорошие вокальные данные и известность в медиапространстве могут стать неоспоримыми аргументами в пользу подопечного Григория Лепса".

Тем не менее все будет зависеть от выбранного для участников репертуара, так как на этапах со зрительским голосованием многое решает какое общее впечатление оставил артист своим образом, глубиной песни, подачей и эмоциональностью.

"Голос", 5 сезон, полуфинал, анонс (ВИДЕО)

"Голос", 5 сезон, полуфинал: Александр Панайотов призывает голосовать за него

Александр Панайотов готовится к полуфинальному выступлению, на котором сразится с Дарией Ставрович. Более того он, в отличие от Дарьи, агитирует голосовать за него. При этом его конкурентка по команде Дария недавно сообщила, что порядком устала от участия в проекте, и уверена, что победа ей не достанется.

«Ну что ребята.. Вы готовы к поединку года? В эту пятницу надеюсь на вашу поддержку! Важен каждый ГОЛОС! #панайотов #лепспобедит», — сообщил Панайотов.

 

Примечательно, что некоторые из подписчиков упрекнули Панайотова в том, что он так активно собирает голоса, в то же время заметив, что это личное дело каждого.
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