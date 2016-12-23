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YouTube ВИДЕО: пьяный лихач протаранил терминал казанского аэропорта

Опубликовано 22.12.16 19:57 YouTube ВИДЕО: пьяный лихач протаранил терминал казанского аэропорта

Погоня началась еще до тарана здания, за нарушителем гнались сотрудники ГИБДД.

В Сети появилось полное видео, как 40-летний, пьяный лихач "Лады-2115" сегодня ночью, в попытке уйти от погони, протаранил терминал в аэропорту Казани, после чего проехался по нему.

Как видео на записи, погоня началась еще до тарана здания, за нарушителем гнались сотрудники ГИБДД. Однако около терминала, загнанный в "угол" он 4-5 раз протаранил двери, после чего снес их и въехал в здание.

Несмотря на все попытки задержать ужшкммт правонарушителя сотрудники ГИБДД остановить его не смогли и ему удалось проломить двери здания и въехал внутрь терминала.

Затем в результате погони хулигана удалось задержать, а в его машине найдено вещество растительного происхождения. Сейчас оно направлено на экспертизу.

Отметим, что после скоростной езды никто не пострадал, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил более 6 млн рублей.

Ютуб ВИДЕО: пьяный лихач протаранил терминал казанского аэропорта (полное видео погони и задержания)
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