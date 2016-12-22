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Суд отказался освободить воспитательницу, сделавшую репост записи насилия над ребенком

Опубликовано 22.12.16 17:28 Суд отказался освободить воспитательницу, сделавшую репост записи насилия над ребенком

Курганский суд оставил в СИЗО осужденную за репост воспитательницу, которая хотела помочь истязаемому в лагере ребенку.

Курганский областной суд смягчил наказание воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост в интернете. Теперь вместо шести месяцев женщина проведет в колонии общего режима пять, сообщила ТАСС специалист пресс-службы суда Елена Штенке.

 

"Апелляционным постановлением Курганского областного суда приговор был изменен. Суд учел положительную ужшкммт характеристику, предоставленную прокурором, в связи с чем смягчил наказание Чудновец до пяти месяцев лишения свободы, - уточнила она. - Также отменено решение о передаче ребенка осужденной в органы опеки, он останется с отцом".

Женщину приговорили к шести месяцам колонии общего режима по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

Делом сразу заинтересовалась общественность. Сотни обращений поступили в органы с просьбой пересмотреть дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин даже поручил провести спецпроверку, напоминает Мир24.

Прокуратура Курганской области просила суд смягчить наказание женщине в связи с тем, что у нее раньше не было судимостей, а также с тем, что осужденная одна воспитывает трехлетнего ребенка. В качестве меры наказания прокуратура предложила год исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы, однако Курганский облсуд отклонил эту просьбу.
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