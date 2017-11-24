В России могут ввести запрет на продажу алкоголя пьяным покупателям Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным посетителям кафе и баров и закрывать ширмами отделы со спиртным в магазинах. Министерство здравоохранения России предложило разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям отказывать в продаже алкогольной продукции пьяным покупателям. Таким правом планируется наделить магазины, кафе, бары и рестораны, которые оказывают услуги общественного питания, пишет "РГ". Еще одно изменение согласно законопроекту касается организации мест продажи алкоголя в магазинах. Минздрав предлагает организовать места продажи алкоголя так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не ужшкммт мог видеть алкогольную продукцию, отмечает РБК.



«При розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары», — сказано в законопроекте. Твитнуть Другие материалы по этой теме Глава Минздрава рассказала о новых правилах диспансеризации Минздрав рассказал, в каких регионах России люди живут дольше всего Новости наших партнеров