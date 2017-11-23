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Военные Аргентины сообщили о взрыве в месте исчезновения боевой подлодки

Опубликовано 23.11.17 18:26 Военные Аргентины сообщили о взрыве в месте исчезновения боевой подлодки

Во время поисков аргентинской подлодки нашли гидроакустическую аномалию.

Американское агентство обнаружило гидроакустическую аномалию во время поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщил представитель военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби. Специалисты из Аргентины начали изучать аномалию. Ее зарегистрировали примерно в 30 милях к северу от предполагаемого места исчезновения субмарины, сообщает "Интерфакс".

В районе исчезновения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» произошло «сообразное взрыву» явление. Об этом заявил представитель ВМС страны Энрике Балби, передает РИА Новости.

«Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного ужшкммт характера, сообразное взрыву», — сказал он.

Подводная лодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября. На ее борту находились 44 человека. К поискам подключились представители нескольких стран. В среду президент России Владимир Путин предложил помощь в операции.
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