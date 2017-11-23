Госдума запретила размещение рекламы на платежках за услуги ЖКХ

Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежных квитанциях за услуги ЖКХ.

Законопроект, запрещающий рекламу на квитанциях по квартплате, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, передает РБК.

Поправки в Федеральный закон «О рекламе» устанавливают запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, следует из пояснительной записки к проекту.

Авторы законопроекта отмечали, что «в целях экономии ужшкммт печатного места именно для размещения рекламы» информация о сумме оплаты, порядке расчетов и перерасчетов, и другие важные сведения, печатаются самым мелким шрифтом и оказываются нечитаемыми.

Платежный документ рекомендовано использовать для информирования потребителя о начисленной плате за коммунальные услуги, а также для доведения до потребителей уведомительной и справочной информации.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2014 года. Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

Как напоминает "Интерфакс", началось все с того, что в ноябре прошлого года ноября Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска ПАО "ТНС энерго Нижний Новгорд" и ООО "Энергоконтроль", просивших признать незаконным решение ФАС по делу о рекламе на квитанциях по оплате услуг потребления электроэнергии. Комиссия Нижегородского УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространенную на оборотной стороне квитанций по оплате услуг, так как ее размещение противоречит требованиям ч.11 ст. 5 закона "О рекламе".