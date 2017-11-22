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Матерь драконов матом высказалась о сексе в «Игре престолов»

Опубликовано 22.11.17 19:39 Матерь драконов матом высказалась о сексе в «Игре престолов»

Кларк подчеркнула, что такое нездоровое увлечение зрителей умаляет заслуги качественных сериалов.

Эмилия Кларк, сыгравшая в легендарной саге роль Дейнерис Таргариен - матери драконов, заявила, что вопросов о сексе стало слишком много и порой они начинают сильно раздражать. По ее словам, ничего удивительного в такой реакции зрителей нет, тем более что многие сериалы фокусируют внимание на том простом факте, что люди размножаются.

"Меня начали сильно раздражать вопросы о сексе и обнажёнке. Секс и обнажёнка ужшкммт повсюду. Так много сериалов фокусируются на простом факте, что люди размножаются. Люди ****** (занимаются сексом) для удовольствия — это часть жизни", — заявила Эмилия Кларк (цитата по Лайф).

Более того Кларк подчеркнула, что такое нездоровое увлечение зрителей умаляет заслуги качественных сериалов.

"Люди говорят: "О да, все порносайты потеряли посетителей, когда "Игра престолов" вышла в эфир". А я думаю: "А что насчёт "Рассказа служанки" например?". Я ***** [очень] люблю этот сериал, я плакала, когда он закончился", — заметила она.

Фантазийный сериал "Игра престолов" выходит с 2011 года. Кларк играет в нем Дейенерис Таргариен — мать драконов. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.
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