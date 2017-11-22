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Генерал боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению

Опубликовано 22.11.17 17:44 Генерал боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению

Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Ратко Младича в тюрьму.

Вердиктом Судебной палаты Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен в среду к пожизненному заключению. Решение оглашено председательствующим судьей Альфонсом Ори, сообщает "Интерфакс".

Судебная палата МТБЮ пришла к заключению, что Младич преднамеренно проводил кампанию террора, убийств, противоправных действий в отношении гражданского населения в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг., сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

В обвинительном заключении Младича содержится пять основных пунктов - преследование, истребление, убийства, депортация и насильственное перемещение, а также ужшкммт преступления против человечества в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг. Его арестовали в Сербии в мае 2011 года и экстрадировали в Гаагу.

В дополнительных пяти пунктах заключения содержатся обвинения в убийствах, терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц, захвате заложников и нарушении правил ведения войны.

Бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича удалили из зала суда. Как сообщает RT со ссылкой на BBC, это произошло после выкриков в адрес судьи, который зачитывал приговор.

Защита бывшего командующего армии Республики Сербской (самопровозглашенного государства на сербских землях Боснии) Ратко Младича обжалует решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который приговорил его к пожизненному заключению. Об этом журналистам сообщил один из адвокатов Младича, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы подадим апелляцию. Уверены, что она будет успешной», — сказал он.
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