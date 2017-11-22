 
TOP 10

1 Врач рассказал о фатальном заболевании Хворостовского

2 СМИ узнали подробности задержания Керимова в Ницце, МИД и Госдума готовят ноту протеста

3 Источник: глава ЛНР Игорь Плотницкий сбежал в Россию

4 На экстренном заседании СНБО Порошенко доложили о вторжении российских танков в Украину

5 СМИ узнали последние слова актера Марьянова перед смертью

6 Экс-владелец "Черкизона", миллиардер Исмаилов попросил политического убежища во Франции

7 В Таганроге на детском конкурсе талантов показали номер со стрип-пластикой

8 В Смоленске мужчина умер в больнице после нескольких часов ожидания помощи

9 В Китае испытали "самый быстрый" танк-амфибию

10 Свердловский губернатор Куйвашев: рэперу Гнойному "надо дать подзатыльник" за "столицу СПИДа"

Новости наших партнеров

Экс-владелец "Черкизона", миллиардер Исмаилов попросил политического убежища во Франции

Опубликовано 22.11.17 14:24 Экс-владелец "Черкизона", миллиардер Исмаилов попросил политического убежища во Франции

Ранее Тельман Исмаилов заявил о своей непричастности к организации убийств в России.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов запросил политическое убежище во Франции, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что бизнесмен планирует обосноваться в Антибе, Провансе.

По данным канала, Исмаилов заявил, что у него есть компромат на действующих начальников из всех силовых ведомств России. В обмен на защиту он обещает передать это все спецслужбам Франции.

Между тем ранее бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заявил о своей непричастности ужшкммт к преступлениям, в которых его обвиняют в России. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу «Россия 1».

«Сегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится?» — возмутился Исмаилов. По словам бизнесмена, он «не совершал за свою жизнь ни одного преступления». «Я настаиваю на своей непричастности [к организации убийств и незаконному обороту оружия] и смогу это доказать», — цитирует Исмаилова РБК.

Ранее, 11 ноября, о том, что экс-владелец Черкизовского рынка считает решение суда о своем аресте «незаконным», сообщила его адвокат Марина Русакова. О том, что суд по этим обвинениям принял решение заочно арестовать Тельмана Исмаилова и его брата Вагифа, стало известно в начале ноября. Речь в данном случае, как поясняла адвокат предпринимателя, шла о двойном убийстве, произошедшем в мае прошлого года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Там были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино Моторс» Юрий Брилев.
Другие материалы по этой теме

Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

СМИ: в Лас-Вегасе арестовали бывшего владельца "Черкизона"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга