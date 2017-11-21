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10 В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

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В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

Опубликовано 21.11.17 17:52 В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

В столице Чили - Сантьяго - приезжий из Гаити Ричард Джозеф спас женщину, упавшую с 10-го этажа многоэтажного здания.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, женщина по неизвестной причине оказалась висящей на перилах балкона. При этом под ней собралась толпа зевак, которые снимали происходящее на видео.

По словам Джозефа, он увидел женщину после того, как вышел из автобуса.

"Сначала я достал телефон ужшкммт и принялся снимать, как остальные. Потом до меня дошло, что это неподходящий момент. Тогда я стал думать, как ей помочь. Я решил попытаться смягчить ее падение. Не думал, что в самом деле спасу ее, но хотел, чтобы она не ударилась головой о землю", - сказал мужчина.

В итоге ему удалось понять, куда может упасть женщина, затем Ричард встал рядом и протянул вперед руки. Когда женщина сорвалась, то попала прямиком на своего спасителя. В итоге оба получили травмы, но выжили. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, а приезжий с Гаити повредил колено, руку и ступню.
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