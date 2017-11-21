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10 Американские ВВС пожаловались на невидимость российских истребителей в Сирии

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Американские ВВС пожаловались на невидимость российских истребителей в Сирии

Опубликовано 21.11.17 09:56 Американские ВВС пожаловались на невидимость российских истребителей в Сирии

Об этом рассказал командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США.

По словам командира базирующейся на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, американские истребители F-22 Raptor не могут отслеживать перемещения российских Су-30СМ и Су-35 в Сирии.

Как отметил неназванный подполковник американской армии, по мере того, как происходит сжатие кольца вокруг боевиков, истребители РФ все чаще оказываются рядом со своими американскими коллегами, что становится неприятным сюрпризом для пилотов США, так как на F-22 просто нет ужшкммт необходимого набора датчиков для идентификации самолета ночью.

"Мы пытаемся выйти с русским пилотами на связь по специальному каналу, но они не отвечают", - цитирует военного "Российская Газета".

Также пилоты Raptor столкнулись и другими неудобствами. К примеру, F-22 не может совершать обмен сведениями при помощи тактической системы Link 16 , поэтому летчикам приходится рассказывать по рации "то, что они видят". Другой проблемой является отсутствие нашлемной системы целеуказания.

"Мне приходится оглядываться и искать того парня. И часто я смотрю туда, где видел его в последний раз, вместо того чтобы видеть местоположение цели в своем шлеме", - отметил подполковник, признавшись, что полеты американских летчиков в Сирии требуют намного более быстрого принятия решений, нежели того требуют американские ВВС.
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