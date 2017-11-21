Курс валют на сегодня, 21 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня упал на 69,5 копейки и составил 69,6654 рубля, курс доллара на сегодня опустился на 35,79 копейки - до 59,2746 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 50,96 копейки - до 63,9505 рубля.

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Экс-председатель Goldman Sachs Asset Management, экономист Джим О'Нил выразил мнение, согласно которому "полномочия" экономики КНР выходят "далеко за пределы ужшкммт его границ" и в итоге могут повлиять на монетарную политику в мире.

Как сообщает CNBC, О'Нил уверен, что доллар не останется основной валютой в мире навсегда, но заключенные в американской валюте контакты продолжают доминировать на мировых рынках. При этом в последние месяцы Поднебесная, по мнению специалиста, готовится "сделать крупный шаг против доминирования доллара".

"Недавно Германия стала торговым партнером Китая номер один, и когда вы начинаете видеть такие вещи, вам приходится поверить, что доллар в будущем не останется столь важным, как сегодня", - сказал О'Нил, напомнив, что Пекин намеревается перейти на юань при закупке нефти у Саудовской Аравии и ряда других стран. Специалист полагает, что переход от доллара к национальным валютам является стратегическим приоритетом для таких стран, как Китай и Россия.

"Я не думаю, что вы с уверенностью можете сказать о потере долларом своих позиций в течение следующего десятилетия, но текущие геополитические события предполагают, что это может измениться в будущем", - подчеркнул он. Слова эксперта приводит RNS.