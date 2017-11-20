На шоу Шепелева отца Александра Малинина заподозрили в инсценировки инсульта

В очередном выпуске программы "На самом деле" бедные родственники певца Малинина сошлись против богатых.

Героями нового выпуска шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" на "Первом канале" стали два единокровных брата отца знаменитого российского певца Александра Малинина - Николая Выгузова - Антон Выгузов и Олег Малинин.

По утверждению мачехи известного артиста Татьяны Выгузовой, отец певца перенес инсульт и сейчас находится при смерти, тогда как сын отказывается его даже навестить. Отцу помогает сводный брат Александра Малинина - Антон Выгузов, тогда как певец убежден, что болезнь его отца ужшкммт является инсценировкой. Такую же позицию на шоу озвучил и Олег Малинин. По его словам мужчина действительно себя плохо чувствует, но вовсе не из-за инсульта.

Перед съемками в шоу "Первого канала" Олег Малинин отправился в Екатеринбург, где живет его отец. По словам брата Александра Малинина, его отца уже неделю как выписали из больницы. Также родственники не пустили его даже на порог дома для того, чтобы повидаться с отцом.

"Все что делается вокруг нашей семьи - все это гнусная ложь", - заявил Олег Малинин в кадре.

Кроме того, в ходе съемок шоу выяснилось, что Татьяна Выгузова на полиграфе отказалась отвечать на вопрос о том, является ли Николай Выгузов отцом Антона.

"Как хотите так и считайте", - заявила женщина.

Отвечая на вопрос о готовности провести ДНК-тест, Татьяна Выгузова заявила о том, что соответствующее решение должен принимать Николай Выгузов.