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Убийцу пятерых байкеров пожизненно отправили за решетку

Опубликовано 20.11.17 14:24 Убийцу пятерых байкеров пожизненно отправили за решетку

Илья Асеев совершил жестокое убийство в мае 2016 года.

Решением Мособлсуда пожизненное тюремное заключение получил житель Егорьевска Илья Асеев. Суд признал его виновным в убийстве пятерых байкеров в мае 2016 года.

"Суд назначил Асееву наказание в виде пожизненного лишения свободы", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

До этого присяжные признали Асеева виновным, не заслуживающим снисхождения.

Как отметила Осипова, осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

"Также суд удовлетворил гражданские иски пятерых потерпевших о компенсации каждому из ужшкммт них морального вреда на сумму по три миллиона рублей", - добавила она, уточнив, что суд взыскал с Асеева компенсацию причиненного потерпевшим материального вреда на общую сумму более 679 тысяч рублей.

Как писал TopNews, в ночь на 8 мая 2016 года у Асеева произошел конфликт с байкерами, приехавшими на отдых в Егорьевский район Московской области. После ссоры мужчина отправился домой, где вооружился охотничьим ружьем и травматическим пистолетом. Затем он вернулся на место и открыл огонь по мотоциклистам. В результате на месте были убиты пять человек.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Асеев был задержан в тот же день и дал признательные показания. По его словам, убитые, которые были членами того же мотоклуба, что и он, якобы стали его оскорблять, унижать и отбирать шлем, и тогда он решил напугать своих обидчиков, но случайно расстрелял одного из них, после чего расправился с остальными как со свидетелями.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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