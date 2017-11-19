Бывший любовник Волочковой устроил истерику в студии НТВ

Также Чермен Дзотов заявил. что на откровенных снимках с балериной запечатлен не он, а другой мужчина.

Бывший любовник известной российской балерины Анастасии Волочковой Чермен Дзотов устроил скандал на съемках передачи "Звезды сошлись" канала НТВ, где оказался проходить тест на полиграфе. Программа выйдет в эфир вечером 19 ноября 2017 года, но подробности произошедшего стали известны уже сейчас.

В рамках шоу ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера дважды предлагали гостю в студии доказать свою правоту, ответив на два вопроса об истории с появлением ужшкммт в Сети интимных снимков балерины: "Выкладывали ли вы эти фотографии в Сеть? Снимали ли вы их?". Однако в первый раз бизнесмен отказался отвечать на эти вопросы, заявив, что предварительно ему нужно посоветоваться со своим адвокатом, пишет "Дни.ру".

Во второй раз Чермен был гораздо более эмоционален и накричал на Леру Кудрявцеву.

"Мне кажется, у него началась истерика, нервный срыв. Он краснел, белел, закатывал глаза, потел, у него отвисала челюсть", - сказал один из очевидцев произошедшего.

Также известно, что во время съемок Дзотов вел себя вызывающе и нагло.

"Выглядело так, словно с ним поработал психолог, который объяснил ему, как себя вести. Под конец съемок он "посыпался", начал срываться. Это уже был не тот тихий молодой человек, которым его показывали на прошлых передачах", – добавил участник программы.

По его словам, в отличие от своего бывшего возлюбленного, Волочкова согласилась пройти тест на полиграфе, в рамках которого ей ответить всего на один вопрос: "Она ли изображена на тех самых фотографиях?", но из-за того, что Чермен отказался от теста, авторы проекта решили его не проводить.

"Если бы полиграф показал, что правильными ответами на все вопросы, которые хотели задать гостям шоу, было бы "да", это полностью разрушило бы новую версию Дзотова", - уверен собеседник издания.

Ранее бизнесмен Чермен Дзотов и вовсе заявил, что на интимных снимках с Анастасией Волочковой изображен не он.

"Осталось выяснить, кто за этим стоит. Условия идеальные. Мальчик известный пиарщик, значит все подумают на него. Тем более, его взламывали. Так вот, мы проверили и это, второго взлома соцсетей не было", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Он уверен, что тем самым кто-то попытался его унизить, а заодно и заработать денег.

"Меня, как говорится, развели. И я как дурак признался журналистам, что на фото я, не проверив эту информацию", - заявил он, добавив, что ему удалось узнать имя и адрес владельца карты, на которую шантажисты требовали перевести.