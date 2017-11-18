Шойгу распорядился уволить из армии толстяков

Военнослужащие с лишним весом рискуют до конца года лишиться своих должностей.

В конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ о проведении медицинского обследования среди личного состава военнослужащих. Согласно документу солдаты и офицеры, чья физическая форма не отвечает требованиям Вооружённых сил РФ, должны быть уволены. Как сообщает телеграм-канал Mash, в первую очередь увольнение грозит военным, страдающим ожирением.

По данным канала, кадровикам частей до 20 ноября велели составить списки самых тучных и аккуратно ужшкммт их уволить. Под угрозой увольнения военные с 3 и 4 стадиями ожирения. Сейчас их отправляют на врачебную комиссию, которая решит годен или нет. Те, кто не пройдет врачей, отправят в запас, просто полных переведут в небоевые части с сохранением воинской должности.

Соответствующее письмо руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения подписал начальник отдела кадров ВС России (органов материально-технического обеспечения) полковник Евгений Жаворонок, выяснил "Интерфакс".

Документом предписано до 15 декабря представить в отдел кадров данные по военнослужащим, "признанным по заключению военно-врачебной комиссии не годными к военной службе по состоянию здоровья, служебный материал для их увольнения с военной службы; по военнослужащим, имеющим III степень ожирения, проходящих военную службу на воинских должностях, определяющих боевую готовность, предложения по их назначению на иные равные воинские должности".

В письма содержатся ссылки на указание министра обороны РФ от 21 сентября, которое было дано после медицинского обследования военнослужащих за этот год, а также на поручение заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова от 10 ноября этого года.