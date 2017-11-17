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Счастливчик, выигравший 506 млн рублей в лотерее, найден

Опубликовано 17.11.17 19:55 Счастливчик, выигравший 506 млн рублей в лотерее, найден

Счастливый билет лотереи «Русское лото» был приобретен в отделении «Почты России» в промежутке с 23 октября по 3 ноября.

11 ноября стало известно, что победитель самого крупного выигрыша в истории России проживает в поселке Панино Воронежской области. 

Как отмечается, счастливый билет лотереи «Русское лото» был приобретен в отделении «Почты России» в промежутке с 23 октября по 3 ноября. В результате совпадения всех 15 чисел был сорван джек-пот в 506 млн рублей. 

Более того выигравший Джекпот приехал в Москву, чтобы получить свой выигрыш. Ее зовут Власова Наталья Петровна. Ей 63 года, проживает она в Воронежской области. Оформлять выигрыш Наталья приехала вместе ужшкммт со своей дочерью Екатериной.

Как пояснила Власова, первый раз проверяла билет ее внука. Та сообщила, что билет не выиграл. Но женщина билет не стала выбрасывать и спустя неделю, как стали в СМИ разыскивать победителя, ее дочь проверила еще раз. Увиденное ее удивило.

«Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. „Что-то непонятное происходит“, — мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию», — рассказывает дочь победительницы, Екатерина.

По словам женщин, часть выигрыша они решина отдать на благотворительность, а что длеать с остальными деньгами пока не решили. Всем участникам лотерей Наталья Петровна пожелала обязательно верить в свою удачу.
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