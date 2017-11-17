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У берегов Аргентины пропала боевая подводка лодка с 44 членами экипажа

Опубликовано 17.11.17 18:39 У берегов Аргентины пропала боевая подводка лодка с 44 членами экипажа

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус.

Боевая подлодка San Juan ВМС Аргентины пропала у берегов страны. Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил Аргентины, передает RT.

Экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плата. «Самолёты и корабли ВМС находятся в зоне её последнего зафиксированного местонахождения», — говорится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter.

По данным газеты Clarín, на которую ссылается РИА Новости, на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой.  Родственников членов экипажа уже ужшкммт информировали о случившемся.

"Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.
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