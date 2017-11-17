В Тверской области мужчину оштрафовали за GPS-трекер из Китая, а на Урале жителю села за это грозит суд

Жителям двух регионов России, заказавшим устройство на популярном китайском сайте AliExpress, получить посылку так и не удалось.

Жителю Тверской области, заказавшему устройство на популярном китайском сайте AliExpress, получить посылку так и не удалось. Вместо этого он получил повестку в суд, пишет "Тверьград".

Отправленный товар при пересечении границы РФ в соответствии с таможенным законодательством был досмотрен и проверен на предмет законности перевоза его на территорию России. В ходе проведения проверки было выявлено, что исследуемый объект является многофункциональным ужшкммт техническим средством, изготовленным по типу GPS-трекера, и относится к категории специальных технических средств негласного получения информации, сообщили изданию в пресс-службе Осташковского городского суда.

В отношении заказчика трекера завели дело по статье 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений) и обязали его выплатить штраф в размере стоимости товара, то есть 5000 рублей.

Между тем на Урале, в Лебяжьевском районе Курганской области, в суд передано уголовное дело 39-летнего жителя села Лопатки, заказавшего себе GPS-трекер из Китая. Мужчину также обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (по статье 138.1 УК РФ), сообщает Znak.com со ссылкой на СКР.

По версии следствия, в конце январе 2017 года мужчина заказал в одном из интернет-магазинов с доставкой из Китая многофункциональное устройство «Мини А8». Он собирался использовать устройство в личных целях. «Мини А8» предназначено для передачи акустической информации из контролируемого помещения. Силовики отмечают, что оно запрещено к свободному обороту на территории РФ.

Сотрудники областного управления ФСБ задержали мужчину в помещении «Почты России» в селе Лопатки, когда он получал посылку. Теперь его дело направлено в суд.