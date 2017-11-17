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Президент Турции Эрдоган обвинил США в финансировании ИГИЛ

Опубликовано 17.11.17 13:20 Президент Турции Эрдоган обвинил США в финансировании ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке террористической группировки «Исламское государство».

Президент Турции Реджеп Эрдоган находит сомнительными доводы Пентагона о том, что США не принимали участие в договоренности о выходе их Ракки сотен боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» перед тем, как город был взят курдским ополчением YPG.

Как пишет "Комсомолка" со ссылкой на газету Sabah, Эрдоган напомнил, что США участвуют в наземной операции в Сирии, оказывая серьезную поддержку YPG, которую в Турции считают террористической организацией. В частности, речь идет о поставках оружия и бронетехники.

Эрдоган напомнил, что Анкара призывала Вашингтон ужшкммт к совместным операциям против ИГ в Ракке и Манбидже. «Однако нам не удалось убедить их. Вместо этого США решили бороться с помощью одной террористической группировки против другой», - цитирует Эрдогана  издание.

При этом Эрдоган отметил, что Турция, Россия и Иран «достигли серьезных успехов в сближении своих позиций» по вопросу Идлиба, «операция в котором (предусматривающая создание зон деэскалации — прим.) идет по плану», передает НТВ.

По словам Эрдогана, Америка обманула и разочаровала, выделив боевикам «кучу долларов».

«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГИЛ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГИЛ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке», - заявил он.
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