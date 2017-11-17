В Екатеринбурге няня из зависти убили многодетную мать на глазах ребенка

В Екатеринбурге по подозрению в убийстве задержана 29-летняя женщина, работавшая няней в многодетной семье.

В Екатеринбурге одинокую няню Алену Крылову подозревают в убийстве из зависти матери троих детей Ирины Смолиной (имена изменены). Пока отца семейства Алексея Смолина не было дома, Крылова зарезала женщину на глазах у трехлетнего ребенка, пишет URA.ru.

Крылова работала у Смолиных около года. Няня жила в квартире семейной пары даже в выходные. Она с 8 утра до 23 часов вечера следила за трехлетним сыном Смолиных Пашей.

Женщина всегда мечтала ужшкммт о собственной большой семье, но к 29 годам так и не смогла найти себе мужа. По одной из версий, в какой-то момент у нее помутился рассудок, и она стала завидовать своей работодательнице. Однажды, когда отец семейства был на работе, няня взяла нож и напала на Ирину Смолину.

Когда мужчина вернулся домой, он увидел свою жену в луже крови, рядом плакал Паша, а няня его обнимала. Алена обнимала Пашу. Она повернулась к мужчине, кивнула на тело и заявила: «Это я сделала», пишет "Комсомолка-Урал".

Няню задержали и отправили на время расследования в изолятор временного содержания. На теле убитой насчитали 15 ножевых ранений.

По статье «Убийство» обвиняемой грозит 15 лет тюрьмы, подтвердил следователь по особо важным делам Орджоникидзевского района Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Александр Гарцев. По его словам, женщина действительно работала в доме убитой няней. Убийство было раскрыто по горячим следам. На месте преступления изъяты вещественные доказательства. Обвиняемая уже дала признательные показания. По ходатайству следствия она взята под арест на 2 месяца.