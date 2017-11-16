Минюст составил список из девяти СМИ, подпадающих под статус иностранного агента

В Кремле не стали комментировать отправку Минюстом писем возможным иноагентам.

Министерство юстиции РФ на своем сайте подтвердило, что девяти СМИ, в том числе "Радио Свобода" и "Голосу Америки", были направлены уведомления о возможности включения в список иноагентов.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время могут вступить в законную силу принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 ноября 2017 г. поправки в законодательство Российской Федерации, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории Российской Федерации, иностранными агентами.

"Минюстом России 15 – 16 ноября 2017 г. в адрес «Голоса Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», регионального проекта «IdeLРеалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф» были направлены письма о возможном признании их ужшкммт иностранными агентами", - подтверждает ведомство.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков решил не комментировать отправку Минюстом России уведомлений потенциальным СМИ-иноагентам, передает «Газета.Ru».

«Нужно адресовать Минюсту этот вопрос, это же не Кремль действует, это Минюст действует», — сказал он.