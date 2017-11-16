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Кудрин: у правительства закончились деньги на выплату пенсий

Опубликовано 16.11.17 10:25 Кудрин: у правительства закончились деньги на выплату пенсий

Он отметил, что за последние семь лет расходы на выплату пенсий выросли на 3% ВВП.

Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не видит альтернативы повышению пенсионного возраста в нашей стране. Он уверен, что сейчас у правительства больше нет других ресурсов для того, чтобы выплачивать пенсионерам даже нынешнюю скромную пенсию.

"Скажу прямо: да, не осталось", - цитируют Кудрина "Аргументы и факты".

Он отметил, что в 2016 году российские власти впервые нарушили свои обязательства ужшкммт перед стариками, не проведя индексацию для всех получателей, а теперь в Госдуме и правительстве и вовсе обсуждается вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам.

По словам Кудрина, это говорит о дефиците средств в ПФР, при этом "закрыть дыру" за счет других источников не получится.

"Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год - почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране", - сказал экс-министр.

Кудрин уверен, что для выплаты нынешних пенсий российским властям придется отказаться от инвестиций в образование, медицину и строительство новых дорог. По мнению финансиста, выход из этой ситуации кроется в плавном повышении пенсионного возраста, ведь продолжительность жизни россиян заметно увеличилась. К тому же он уверен, что на сегодняшний день пенсионеры в 60 лет чувствуют себя так, как раньше пожилые люди чувствовали себя в 50. 

Кудрин отметил, что во всем мире люди, уходя на пенсию, получают около 60% своего заработка, из которых 40% обеспечивает государство, а еще 20-30% гражданин копит сам. При этом в России выход на пенсию означает, что человек может рассчитывать только на 34% от зарплаты.

"Выход на пенсию сейчас означает резкое - в три раза - снижение качества жизни… А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка", - уверен он.
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