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WADA не восстановило в правах РУСАДА: теперь возможно отлучение России от ОИ-2018

Опубликовано 16.11.17 08:33 WADA не восстановило в правах РУСАДА: теперь возможно отлучение России от ОИ-2018

Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим международным правилам.

Проходящий в Сеуле Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA не восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было признано несоответствующим международным антидопинговым правилам. Как пишут "Ведомости", соответствующую рекомендацию отразили в докладе комитета WADA, а днем ранее его направили в исполком организации.

В качестве одного из условий восстановления аккредитации РУСАДА выдвигалось требование "безоговорочно признать" нашумевший доклад Ричарда Макларена, в котором говорилось о существующей в российском спорте системе допинга. Однако ужшкммт президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил о невозможности такого признания.

В РУСАДА настроены на продолжение активной деятельности, несмотря на решение WADA.

"самое главное для нас - сохранить функциональность", - заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

Между тем, председатель комитета Госдумы по спорту, физкультуре, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что после отказа восстановить в правах Российское антидопинговое агентство может произойти обострение обстановки с возможным отлучением России от Олимпиады.

"Понятно, что теперь будут тянуть резину до последнего и обострять обстановку с возможным отлучением России от Олимпиады 2018 вплоть до начала стартов в Корее, да и во время стартов тоже. Западные манипуляторы злоупотребляют своим влиянием на международные организации и пытаются играть на нервах", - заявил Дегтярев "Интерфаксу"

Хотя, по его словам, прямым образом решение ВАДА не влияет на участие России в ОИ, "это два разных процесса".

Однако, по его мнению, "без России зимние Игры будут мало кому интересны".
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