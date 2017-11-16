Какой сегодня праздник: 16 ноября 2017 отмечается церковный праздник Анна Холодная

Сегодня, 16 ноября 2017, также празднуют Всемирный день философии, Всероссийский день проектировщика, Международный день терпимости и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 16 ноября 2017: Анна Холодная

16 ноября 2017 года отмечается народный праздник Анна Холодная. Церковь в этот день вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну. В народе этот праздник прозвали Холодной, так как в этот период наступают холода.

Анна или Янка Всеволодовна родилась в 1054 году в Переяславле. Там она провела все свое детство. Ее родителями были великий князь киевский Всеволод Ярославович и греческая царевна. Отец дал ей княжеское воспитание: она была ужшкммт обучена грамоте, философии, истории, риторике, греческому языку.

В девичестве она была обручена с византийским царевичем Дукой Старшим. Когда ее суженого насильно постригли в монахи, она решила посвятить себя Господу Богу. Посетив Византию, осмотрела женские монастыри и стала упрашивать отца и митрополита Иоанна II основать такую же обитель на Руси. В 1068 году был поставлен первый женский монастырь – Андреевский, в котором Анна и стала игуменьей.

В монастыре была открыта первая на Руси школа для девочек, в которой также преподавали и различные женские ремесла. После смерти митрополита Анна Всеволодовна сама участвовала в направлении в Русскую церковь нового владыки из Византии.

Сегодня женщины занимаются рукоделием, садятся за пряжу и холсты.

По приметам, если на Анну Холодную не выпадет снег, то следующий год будет неурожайным.

Низко летящие облака сулили холод, а если из трубы не стелется дым - это к потеплению.

Какой сегодня праздник, 16 ноября: Всемирный день философии

В третий четверг ноября отмечается Всемирный день философии. В 2017 году праздник выпадает на 16 ноября. В нашей стране этот праздник не закреплен на официальном уровне - в перечне памятных дат и не является общегосударственным выходным. Учредителем выступила Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2002 году.

Всероссийский день проектировщика

Традиционно 16 ноября отмечается Всероссийский день проектировщика. В этом году его справляют 13-й раз. Событие пока не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации и не является общегосударственным выходным.

Международный день терпимости

Международный день терпимости отмечается 16 ноября. 16.11.1995 года государства–члены ООН по вопросам образования, науки и культуры резолюцией № 5.61 приняли «Декларацию принципов терпимости». Статьей 6 была торжественно провозглашена дата ежегодного празднования события. Россия принимает участие в торжественных мероприятиях.

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 2017 году он выпадает на 19 ноября. Праздник возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества.

День святого Кристобаля

День святого Кристобаля отмечается 16 ноября на Кубе. Праздник был учрежден в честь путешественника Христофора Колумба, который добрался до Кубы 20 октября 1492 года до Кубы. На тот момент кубинцы были одним из самых культурных народов Латинской Америки. На острове Колумб смог найти статуи, кипы хлопка, большие здания и конечно же – табак и картофель. Эти продукты вскоре завоевали весь свет.

Кто празднует именины 16 ноября 2017 года?

Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

Что произошло 16 ноября 2017 в истории?

1848 – свой последний концерт в Лондоне дал Фредерик Шопен.

1921 – было открытие Высшего литературно-художественного института в Москве.

1933 – установлены дипломатические отношения между СССР и США.

1941 – подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны.

1945 – учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры – ЮНЕСКО.

1965 – в СССР запущен беспилотный космический корабль Венера-3. Он же успешно приземлился на Венере.

Кто родился 16 ноября 2017 из знаменитостей?