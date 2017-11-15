 
TOP 10

1 Родственники рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки

2 Игорь Сечин после развода с женой переименовал названную в ее честь яхту

3 В квартире жены Джигарханяна пришли с обысками

4 Обиженный Дмитрий Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает "туфту и лабуду"

5 "Я счастлива. Муж тоже не мучается": Настасья Самбурская вышла замуж

6 "Я не очень люблю эту бабушку": глава Хакасии раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову

7 СМИ подсчитали сколько раз в день в среднем врет Трамп

8 В Сирии погиб еще один российский военный

9 Собчак назвала партию, от которой выдвинется на выборы президента

10 В Зимбабве старейший президент мира оказался в заложниках у военных

Новости наших партнеров

Стало известно, кто заменит Елену Летучую в шоу "Ревизорро"

Опубликовано 15.11.17 21:43 Стало известно, кто заменит Елену Летучую в шоу "Ревизорро"

Поясняя своей решение директор телеканала "Пятница" сказал, что новая ведущая обладает всеми необходимыми для "Ревизорро" качествами,

Генеральный директор телеканала "Пятница" Николай Картозия на своей странице в Instagram сообщил, что Актриса Настасья Самбурская станет ведущей шоу "Ревизорро" .

"Главная новость — новый Ревизорро найден! Её имя вам хорошо знакомо. Это Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на "Пятнице" в программе "Генеральная уборка". У меня было время хорошо узнать её, присмотреться к ней", — написал Николай Картозия отметив, что они уже возобновили съемки проекта.

Поясняя своей решение Картозия сказал, что звезда сериала "Универ" обладает всеми необходимыми для "Ревизорро" качествами, а также "имеет нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту".

"Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат", - написал он. 

В завершение  Картозия добавил, что никаких специальных комментариев ни он, ни Самбурская давать не будут до момента, пока в эфир не выйдет первый выпуск нового «Ревизорро».

Ранее телепередачу, в которой проверяют российские отели, рестораны, ночные клубы и другие заведения на качество, вела Елена Летучая. В ноябре она объявила о переходе на Первый канал.
Другие материалы по этой теме

"Я счастлива. Муж тоже не мучается": Настасья Самбурская вышла замуж

Настасья Самбурская рассекретила своего бойфренда (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга