Стало известно, кто заменит Елену Летучую в шоу "Ревизорро"

Поясняя своей решение директор телеканала "Пятница" сказал, что новая ведущая обладает всеми необходимыми для "Ревизорро" качествами,

Генеральный директор телеканала "Пятница" Николай Картозия на своей странице в Instagram сообщил, что Актриса Настасья Самбурская станет ведущей шоу "Ревизорро" .

"Главная новость — новый Ревизорро найден! Её имя вам хорошо знакомо. Это Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на "Пятнице" в программе "Генеральная уборка". У меня было время хорошо узнать её, присмотреться к ней", — написал Николай Картозия отметив, что они уже возобновили съемки проекта.

Публикация от Nikolay Kartozia (@kartozz) Ноя 15 2017 в 5:25 PST

Поясняя своей решение Картозия сказал, что звезда сериала "Универ" обладает всеми необходимыми для "Ревизорро" качествами, а также "имеет нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту".

"Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат", - написал он.

В завершение Картозия добавил, что никаких специальных комментариев ни он, ни Самбурская давать не будут до момента, пока в эфир не выйдет первый выпуск нового «Ревизорро».

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