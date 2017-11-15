Госдума определилась с тем, сколько лет тюрьмы давать за телефонный терроризм

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил законопроект, предусматривающий наказание за ложное сообщение об акте терроризма.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подготовил законопроект, вводящий наказание до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее массовую эвакуацию людей, пишет РИА Новости.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Это может быть сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей. При этом к объектам социальной инфраструктуры ужшкммт относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, поправками предлагается усилить ответственность за телефонный терроризм, повлекший смерть человека или другие тяжкие последствия. В этом случае максимальное наказание составит от 8 до 10 лет лишения свободы, добавил разработчик инициативы, отмечает ТАСС.

По его словам, "отдельным пунктом выделяются последствия указанного преступления в виде крупного ущерба [в размере] более 1 млн рублей". В таком случае максимальное наказание составит от 3 до 5 лет лишения свободы" (в настоящее время ответственность за телефонный терроризм не превышает 5 лет лишения свободы).