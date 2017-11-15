Сечин дважды не явился в суд по делу Улюкаева

Глава "Роснефти" Сечин не пришел в суд и вызван снова, а у экс-министра Улюкаева "критически упал вес".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в среду вновь не явился в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний в качестве свидетеля обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн, передает ТАСС.

Как сообщила участникам процесса судья Лариса Семенова, повестки Сечину были направлены тремя способами - по электронной почте, факсом и почтой. Электронная почта получена, но неизвестно кем, о доставке почтового сообщения нет ужшкммт данных.

Замоскворецкий суд повторно по ходатайству защиты Улюкаева вызвал Сечина для допроса. В минувший понедельник он не явился на заседание. В суд также поступило письмо из Федеральной службы безопасности о том, что вызванные на допрос офицеры Калиниченко и Селютин находятся в двухмесячной командировке и не могут явиться на процесс.

Генпрокуратура надеется, что глава "Роснефти" Игорь Сечин придет-таки в суд на допрос по делу Алексея Улюкаева, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Сечин – ключевой свидетель обвинения, именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. Несмотря на вызовы, Сечин уже дважды проигнорировал заседание суда, на котором планировался его допрос. Причины неявки неизвестны.

"Я думаю, это будет решено к удовлетворению обоих сторон, этот график согласуется (командировок Сечина). Я не думаю, что кто-то из участников процесса имеет такое намерение — оскорблять суд", — цитирует Куренного РИА Новости.

В тоже время на суде выяснилось, что здоровье обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей Алексея Улюкаева резко ухудшилось - у подсудимого резко ухудшилось зрение, «критически упал вес» и его мучают головные боли, пишет "МК".

Ажиотаж вокруг процесса, на котором, не теряя надежды, ждут допроса самой интересной фигуры дела, не стихает. В среду, 15 ноября, очередь в суд начала выстраиваться за полчаса до его открытия. Больше всех не повезло обычным посетителям суда. Даже тем, кому «только спросить», приходилось вставать в конец длинной очереди.

"Здравствуйте, уважаемые!" - сказал подсудимый, зайдя в зал.

Журналисты, решив, что дан «зелёный свет» на диалог, задали главный вопрос: "Вы ждёте Сечина?".

"А вы?" - ответил подсудимый, уточнив, что не знает, почему тот не приезжает.

Как только журналисты затронули любимую литературную тему, обвиняемый оживился: оказалось, что за весь год домашнего ареста он прочёл порядка 50 книг. Сейчас он перечитывает Льва Толстого «Воскресение».