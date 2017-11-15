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Пентагон оплатил военнослужащему США операцию по смене пола

Опубликовано 15.11.17 13:14 Пентагон оплатил военнослужащему США операцию по смене пола

Подобный инцидент произошел впервые в истории американского военного ведомства.

14 ноября 2017 года впервые в истории ВС США была проведена санкционированная и оплаченная Пентагоном операция по смене пола для военнослужащего.

Как сообщает NBC News, хирургическую операцию сделали пехотинцу, мечтавшему стать женщиной. В 2003 году этот военный получил боевой знак отличия за участие в операции "Анаконда" в Афганистане.

"Во второй половине дня военнослужащий, имеющий боевой опыт, был подвергнут операции по изменению гениталий. Поскольку военные госпитали не ужшкммт имеют опыта проведения подобных хирургических манипуляций, операция проводилась в частной клинике", - сказано в официальном заявлении американского оборонного ведомства по этому поводу.

До этого военнослужащему был проведен необходимый медикаментозный курс по смене пола, а его лечащий врач посчитал необходимым проведение операции. В итоге ведомство оплатило хирургическое вмешательство согласно нормативным документам, определяющим правила прохождения военной службы трансгендерами.
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