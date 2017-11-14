Опубликовало аудио- и видеозаписи переговоров Сечина и Улюкаева

На записи слышно, как представитель Улюкаева звонит в офис «Роснефти» и говорит, что экс-министр готов переговорить с Сечиным.

Издание The Bell обнародовало видео - и аудиозаписи переговоров Игоря Сечина и Алексея Улюкаева, которые состоялись перед задержанием бывшего министра экономического развития.

На одной из записей представлен телефонный разговор Сечина и Улюкаева. Сечин звонит Улюкаеву и предлагает встретиться. Сечин говорит, что у него «были неисполненные поручения, а готовность есть, по итогам работы там в Гоа» (ранее заявлялось, что Улюкаев якобы попросил Сечина о взятке в ходе саммита БРИКС в Гоа). Два чиновника говорят дружелюбно и даже ужшкммт радостно. Сечин просит заехать Улюкаева в офис, обещает показать компанию.

Улюкаев: Алло!

Сечин: Алексей Валентинович, дорогой!

Улюкаев: Да, Игорь Иваныч! Весь внимание. Как я рад тебя слышать!

Сечин: Да не говори. Я тоже. Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть, по итогам работы там в Гоа.

Улюкаев: Да.

Сечин: А во-вторых еще масса вопросов там накопилась, и по советам директоров, и по всему.

Улюкаев: Ну так давай обсудим все.

Сечин: У меня только просьба одна, кхм, если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что, может быть, ЦДУ покажу, ну вообще на компанию посмотреть.

Улюкаев: Да, с удовольствием посмотрю на компанию.

Сечин: И по времени… У меня сейчас большие переговоры в 14 начнутся, часа на два. Где-нибудь в 16.30, вот так, можно?

Улюкаев: Вполне можно, я завтра улечу… А, кстати, ты в Риме будешь?

Сечин: Я в Риме буду.

Улюкаев: Ну вот я тоже в Риме буду, там еще можем продолжить, поработать…

Примечательно, что прежде глава «Роснефти» Игорь Сечин был удивлен, что стенограмму его бесед с Алексеем Улюкаевым обнародовали в зале суда. Он говорил, что эти материалы абсолютно не имеют отношения к делу.