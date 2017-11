Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не прошла в чемпионат мира: игроки массово завершают карьеру

Сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0. В последний раз сборная Италии не вышла в финальную стадию мирового первенства в 1958 году.

Сборная Италии – один из самых титулованных участников чемпионата мира, этот турнир ей покорялся четыре раза. В последний раз ужшкммт она выигрывала ЧМ в 2006 году.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ответного стыкового матча со Швецией (0:0) за выход в финальную часть ЧМ-2018 объявил об окончании карьеры в национальной команде, передает "Матч-ТВ".

Gigi #Buffon crying on Rai TV after the match. Terrible.



LEGEND. 🇮🇹💔 pic.twitter.com/LoDmKbvSZz