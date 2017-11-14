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Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не прошла в чемпионат мира: игроки массово завершают карьеру

Опубликовано 14.11.17 12:02 Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не прошла в чемпионат мира: игроки массово завершают карьеру

Голкипер сборной Италии Буффон расплакался от поражения и решил завершить карьеру. Еще три футболиста последовали его примеру.

Сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0. В последний раз сборная Италии не вышла в финальную стадию мирового первенства в 1958 году.

Сборная Италии – один из самых титулованных участников чемпионата мира, этот турнир ей покорялся четыре раза. В последний раз ужшкммт она выигрывала ЧМ в 2006 году.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ответного стыкового матча со Швецией (0:0) за выход в финальную часть ЧМ-2018 объявил об окончании карьеры в национальной команде, передает "Матч-ТВ".

 

" Жаль, что моя последняя игра за сборную совпала с невыходом на чемпионат мира, – сказал капитан итальянцев, вытирая слезы сразу после финального свистка. – Я оставляю команду, где есть талантливые вратари – Джиджи Доннарумма и Маттиа Перин. Я хочу обнять Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели 10 лет в сборной. Спасибо вам, парни!".

Буффон дебютировал за сборную Италии в ноябре 1997 года в первом стыковом матче с командой России, который состоялся в Москве. В составе «Скуадры Адзурры» 39-летний вратарь провел 175 матчей, что является рекордом по количеству выступлений за сборную. В 2006 году Буффон стал чемпионом мира, а спустя шесть лет дошел до финала Евро-2012.  

После невыхода на чемпионат мира сразу несколько футболистов сборной Италии объявили о завершении выступлений за национальную команду. О таком решении вслед за Буффоном заявили Джорджо Кьеллини, Даниэле Де Росси и Андреа Бардзальи, передает ИА REGNUM.

«Это темный момент для итальянского футбола. У нас будет время, чтобы все оценить. Теперь следующее поколение поведет сборную к победам. Я же отдал более десяти лет, защищая цвета этой команды. Снимать форму сборной в последний раз — странное чувство», — приводятся в сообщении слова Де Росси.

Все три футболиста дебютировали в составе сборной Италии в 2004 году. Де Росси и Бардзальи становились чемпионами мира в составе сборной на чемпионате мира 2006 года.
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