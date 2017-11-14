Роналду собрался уходить из "Реала"

Звездный нападающий уже сообщил о своем намерении президенту команды.

Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду собирается уйти из клуба после окончания сезона-2017/18. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Игрок уже проинформировал президента клуба Флорентино Пересу о своем решении, но тот не хочет отпускать футболиста ближайшим летом. По некоторым данным, 32-летнего спортсмена не устраивает отношение к себе со стороны руководителей "Реала".

Так, Криштиану обижен на Переса из-за ужшкммт того, что президент "сливочных" пытался приобрести у "Монако" Килиана Мбаппе в прошедшем межсезонье. В результате 18-летний француз ушел в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Роналду забил всего 8 мячей в 13 играх за "Реал". Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Он играет в составе "сливочных" с 2009 года. Ранее он выступал в составе английского "Манчестер Юнайтед".