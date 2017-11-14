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СМИ: Поклонская написала на Панина заявление в полицию за оскорбление чувств верующих

Опубликовано 14.11.17 09:04 СМИ: Поклонская написала на Панина заявление в полицию за оскорбление чувств верующих

По словам актера, поводом для обращения депутата Госдумы в правоохранительные органы стали его шутки про Николая II.

По словам скандально известного российского актера Алексея Панина, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская написала на него заявление в полицию.

"Наталья Поклонская написала на меня заявление в полицию по поводу того, что, ну опять таки, любимая тема - оскорбление чувств верующих", - рассказал он подписчикам своего Instagram.

В качестве причины произошедшего артист назвал один из выпусков своего юмористическом шоу "Хайпоновости" на YouTube, где он надел на себя ужшкммт костюм Николая II и пошутил на тему нашумевшей картины Алексея Учителя "Матильда".

 

Позднее Панин также объяснил суть конфликта журналистам "Московского комсомольца".

"Две недели назад мне позвонил участковый и попросил явиться в полицию. Рассказал, что Наталья Поклонская подала на меня заявление об оскорблении чувств верующих. В тот момент я находился в Питере, вел корпоратив, поэтому не придал значения звонку. Честно говоря, решил, ерунда какая-то. И вот сегодня подъехал я к дому, и столкнулся с участковым – мы с ним хорошо знакомы по прошлым моим скандальным историям, можно сказать, даже подружились. И снова он мне: "Леша, умоляю, приди к нам, напиши объяснение". Оказывается, его, бедного, вышестоящее руководство каждый день долбит, что он, якобы, бездействует. Из ГУВД Москвы даже звонили, интересовались ходом дела, требуют срочных объяснений по этому поводу", - сказал он.
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