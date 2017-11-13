Вьетнамцы создали маску для взлома iPhone X

Сотрудники исследовательской компании Bkav из Вьетнама придумали, как можно взломать систему защиты Face ID в новых iPhone X.

В Сети появилось видео, в котором взламывается защита нового смартфона компании Apple - iPhone X. Как пишет "Комсомолка", специалисты вьетнамской компании Bkav, которая разрабатывает способы кибербезопасности, сумели обойти систему идентификации пользователя Face ID с первой попытки.

Для этого они создали маску лица одного из своих коллег, на которого был зарегистрирован телефон. Ее сделали из распечатанных двухмерных изображений глаз, силиконового носа ужшкммт и формы, напечатанной на 3D-принтере. Также были обработаны щеки и зона вокруг лица.

Всего на маску ушло около 150 долларов. Однако изготовить ее в домашних условиях будет довольно сложно, так как для этого нужно детальное знание принципов работы систем безопасности на смартфонах.

Система распознавания лиц Face ID появилась в iPhone X в качестве замены сканера отпечатков пальцев Touch ID. В Apple уверяют, что это самая безопасная из всех существующих систем защиты и вероятность ее взлома составляет один к миллиону. Соответственно, в компании не утверждают, что Face ID невозможно обмануть, и предупреждают, что она будет работать некорректно с близнецами и детьми младше 14 лет, напоминает Лента.ру.