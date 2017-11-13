Экс-глава ЦРУ заявил, что Путин запугал Трампа

В Госдуме уже прокомментировали заявление экс-главы ЦРУ о влиянии Путина на Трампа.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп может быть «по какой-то причине запуган» российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

«Это либо наивность, либо невежество, либо страх — то, что мистер Трамп делает в отношении россиян», — сказал он.

Никаких фактических доказательств своего тезиса Бреннан при этом не привел, но отметил, что Трамп позволяет Путину уйти от ответа за вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.



При этом ужшкммт бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что, по его мнению, «и китайцы, и россияне думают, что могут воспользоваться ним [Трампом]».

Бреннан и Клэппер, которые принадлежат к лагерю политических противников Трампа, неоднократно критиковали действующего американского президента по разным вопросам. В июле 2017 года они выдвинули тезис о том, что политика Трампа, вопреки его предвыборным обещаниям, сделает великой не Америку, а Россию, напоминает РБК.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление экс-директора ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп может бояться российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит RT.

«Как правило, политики такого уровня, как Трамп, умеют неплохо скрывать эмоции. Поэтому кого Трамп боится, а кого нет — это вещь из области предположений. Но сам факт таких заявлений говорит о том, что во внутриполитической повестке дня в США тема России продолжает занимать место. Представители разных политических групп стремятся использовать фактор Путина, фактор России в своей конкурентной борьбе», — считает он.

При этом, по мнению депутата, в самом высказывания Бреннана нет ничего неправомерного.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что цель Джона Бреннана — внести свой вклад в кампанию давления на президента США. Его цитирует РИА Новости.

"Слова экс-директора ЦРУ о том, что Путину удалось "запугать" Трампа, прекрасно ложатся на те представления, которые существуют среди американского истеблишмента. Трамп находится под существенным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит, и они ищут всяческие способы дискредитировать его и, возможно, осуществить импичмент. В этом плане для поддержания негативного впечатления среди истеблишмента, среди медиасообщества годятся любые обвинения, в том числе и беспочвенные. С чем, мы, собственно, в данном случае и имеем дело", — отметил Сергей Козлов.