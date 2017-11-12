В Гималаях погиб российский экстремал Валерий Розов

Прославленного бейсджампера вспоминают знавшие его лично и работавшие с ним асы данного направления, а также простые любители экстрима.

Российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале после прыжка с гималайской вершины Ама-Даблам, передает ТАСС со ссылкой на заявление главного тренера сборной России по парашютному спорту Вадима Ниязова.

"Этот человек - один из символов российского парашютного спорта, он в свое время был чемпионом мира, ему присвоили звание заслуженного мастера спорта. Последние 10 лет Розов целенаправленно занимался бейсджампингом и альпинизмом, ему стали интересны экстремальные ужшкммт проекты с прыжками с гор. По нашей информации, сейчас идут работы по поиску его тела, а находившиеся с ним люди пока не выходят с нами на связь", заявил Ниязов.

Тренер также добавил, чт оесли найдут тело Розова, его похоронят в России. При этом подробностей произошедшего в Гималаях до сих пор нет.

Прославленного бейсджампера вспоминают знавшие его лично и работавшие с ним асы данного направления, а также простые любители экстрима. В интернете набирает популярность видео последнего удачного полета российского бейсджампера Валерия Розова, которое знаменитый спортсмен-экстремал опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» за месяц до трагической гибели.

9 октября 52-летний специалист по прыжкам с гигантской высоты, прославившийся на весь мир благодаря изобретенному костюму-крылу, посетил Альпы, пишет "Газета.Ru". Завораживает дух запись прыжка Розова с горы О-де-Кри близ французского города Шамони. Пик расположен в системе Бернских Альп в бассейне Роны и в своей максимальной точке на 2969 метров возвышается над уровнем моря.

«Сентябрьская поездка в Шамони», — так подписал Розов видео своего полета.