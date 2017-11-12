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"Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким": Трамп рассказал о попытках дружить с лидером КНДР

Опубликовано 12.11.17 11:11 "Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким": Трамп рассказал о попытках дружить с лидером КНДР

Пушков прокомментировал слова Трампа о попытках подружиться с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что старается оставаться другом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, и допустил, что когда-нибудь оба лидера сменят политику своих стран с конфронтации на сотрудничество. По его словам, он уже сейчас предпринимает трудные попытки «оставаться другом» ему.

«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав «старым», я же никогда не называю его «маленьким и толстым». Ну что ж, я с трудом стараюсь оставаться ужшкммт его другом — и может быть, когда-нибудь это случится!» — отметил Трамп.

Меж тем глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «троллингом» слова Трампа.

""Я ведь так стараюсь подружиться с ним!" Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне - чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба", - написал в Twitter Пушков.

Напомним, в сентябре Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" в связи с тем, что КНДР проводит ракетные испытания. В ответ в ответ на заявление Трампа на Генеральной Ассамблее ООН о возможности полного уничтожения КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры против США и назвал американского лидера "сумасшедшим американским стариком", которого нужно "укротить огнем".
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