"Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким": Трамп рассказал о попытках дружить с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что старается оставаться другом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, и допустил, что когда-нибудь оба лидера сменят политику своих стран с конфронтации на сотрудничество. По его словам, он уже сейчас предпринимает трудные попытки «оставаться другом» ему.

«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав «старым», я же никогда не называю его «маленьким и толстым». Ну что ж, я с трудом стараюсь оставаться ужшкммт его другом — и может быть, когда-нибудь это случится!» — отметил Трамп.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!