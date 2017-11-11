 
TOP 10

1 Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

2 СМИ узнали, о чем Путин и Трамп говорили «на ногах» во второй день саммита АТЭС

3 СМИ оценили наследство Михаила Задорнова

4 СМИ: взрыв в многоэтажке в Ижевске устроил слышавший голоса соседей жилец

5 Случайно сброшенный с самолета топливный бак боевики выдали за подрыв автоколонны РФ в Сирии

6 Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, побил на ринге пермского журналиста

7 Вице-мэр Омска пожаловалась на маленькую зарплату в 300 тысяч рублей

8 Премьер Японии Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

9 Валуев пригрозил Собчак судом

10 Ученые Китая планируют первыми вступить в контакт с инопланетянами

Новости наших партнеров

Ученые Китая планируют первыми вступить в контакт с инопланетянами

Опубликовано 11.11.17 15:30 Ученые Китая планируют первыми вступить в контакт с инопланетянами

Китайские учёные намерены первыми вступить в контакт с прилельцами с помощью самого большого в мире радиотелескопа FAST.

Уфологи Китая заявили, что первыми найдут представителей внеземной жизни и вступят с ними в контакт. Столь смелое заявление китайские ученые подкреплят вполне земными доводами: именно на территории КНР в 2016 году был установлен и начал работать самый большой в мире радиотелескоп FAST, который способен зафиксировать внеземные сигналы.

С данным радиотелескопом по размерам ни один другой агрегат в мире не ужшкммт может сравниться, поскольку его апертура равна 500 метрам. К примеру, если сравнивать телескоп FAST и из пуэрториканской обсерватории  "Аресибо", то диаметр первого аппарата в два раза больше.

По мнению научного сотрудника Центра поиска внеземных цивилизаций Эндрю Симиона, именно китайцы смогут совершить то, что не удавалось ранее никому.

Сообщается, что радиотелескоп FAST будет исследовать далекие галактики, которые ни один другой подобный аппарат на Земле увидеть не сможет.

Данное устройство, по словам ведущего исследователя Китая по поиску инопланетной жизни Лю Цзысина, является чем-то из сферы "научной фантастики".

В планах Китая также строительство радиообсерватории на темной стороне Луны.
Другие материалы по этой теме

Ученые раскрыли происхождение загадочных вспышек на Луне

«Звезда пришельцев» KIC 8462852 стала загадочно тускнеть

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга