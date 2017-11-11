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Вице-мэр Омска пожаловалась на маленькую зарплату в 300 тысяч рублей

Опубликовано 11.11.17 13:41 Вице-мэр Омска пожаловалась на маленькую зарплату в 300 тысяч рублей

Вице-мэр и глава департамента финансов Омска Инна Парыгина пожаловалась на свою низкую зарплату, которая составляет около 300 тысяч рублей в месяц.

Вице-мэр Омска Инна Парыгина, подводя итоги публичных слушаний по бюджету, высказалась о своей зарплате, которая по мнению чиновницы не соответствует "колоссальнным нагрузкам".

Отметив заслуги департамента строительства и департамента жилищной политики, Парыгина подчеркнула, что не каждый потянет работу чиновника на столь ответсвтенном посту, да еще за такую "низкую" зарплату.

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому ужшкммт что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно – это, знаете, не каждый потянет», – цитирует чиновницу ИА "СуперОмск".

Парыгина контролирует городские финансы, управляя тремя департаментами.

Как отмечает издание, по итогам 2016 года Инна Парыгина стала второй по уровню доходов среди глав департаментов и вице-мэров омской администрации. Она заработала 3,86 млн рублей (в среднем порядка 320 тысяч рублей в месяц). Выше нее по доходу оказался только директор депимущества Евгений Асташов. В 2015 году заработок Парыгиной составил 3,1 млн.
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