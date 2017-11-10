В России с 10 ноября 2017 увеличены штрафы для водителей за непропуск пешеходов

С пятницы в России увеличиваются штрафы для водителей, не уступающих дорогу пешеходам.

С 10 ноября вступает в силу закон, повышающий до 2,5 тыс. руб. максимальный штраф за непропуск автомобилистами пешеходов. Документ опубликован на портале правовой информации.



При этом минимальная сумма штрафа осталась на прежнем уровне — 1,5 тыс. руб.

Как напоминает ГИБДД РФ, поправки вносятся в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Целью закона является усиление административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам ужшкммт дорожного движения.

Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях указанной категории.

Кроме того, необходимо учитывать высокую степень общественной опасности этих нарушений. Так, за 9 месяцев 2017 года на пешеходных переходах произошло 11 833 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 624 и ранены 11 824 человек.