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В Забайкалье при подрыве боеприпаса погиб офицер и контрактник, пятеро пострадали

Опубликовано 10.11.17 14:18 В Забайкалье при подрыве боеприпаса погиб офицер и контрактник, пятеро пострадали

Инцидент произошел «во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов».

10 ноября офицер и контрактник погибли, еще пять военных получили ранения при подрыве боеприпаса на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, комиссия Восточного военного округа уже вылетела на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

По данным издания, ЧП случилось во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского ужшкммт края - произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса. В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли, еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения.

Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По докладу медиков, угрозы их жизни нет.

У всех раненых минно-взрывные травмы. Один из пострадавших — старший лейтенант Александр Унгуряну — находится на операционном столе. У него раздроблены кости правой стопы, уточняет Лайф.

Для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.
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