Встреча Путина с Трампом во Вьетнаме внезапно сорвалась

Эксперт о возможной встрече Путина и Трампа заявил, что это попытка восстановления диалога.

Встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg и Белый дом.

Окончательная договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Дананге пока не достигнута. Об этом заявил в Пекине журналистам, сопровождающим Трампа в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон.

"Ничего не назначено", - сказал по поводу возможной встречи Путина и Трампа этот ужшкммт советник американского лидера, передает из столицы Китая пресс-пул Белого дома. Энтон беседовал с репортерами перед самым вылетом Трампа и его делегации из столицы КНР в Дананг, отмечает ТАСС.

Доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев оценил возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает НСН.

«Конечно, это нельзя назвать никаким признаком потепления отношений. Это попытка восстановления диалога, которого в последние месяцы фактически не существует», — заявил эксперт.

По словам Евстафьева, любую подобную попытку нужно приветствовать, поскольку такие две страны, как Россия и США, должны между собой каким-то образом разговаривать. Американист назвал ненормальной ситуацию, когда политические контакты фактически прекращены.

Евстафьев также отметил, что возможная встреча Путина и Трампа будет проходить на пике антироссийской риторики в США.

До этого Трамп дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины.

В ходе визита Трампа в Пекин госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.