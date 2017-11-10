Курс доллара на сегодня, 10 ноября 2017: доллар потерял главную опору - эксперты

Курс валют на сегодня, 10 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 ноября 2017 года вырос на полкопейки и составил и составил 59,2527 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 8 копеек - до 68,7865 рубля.

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Финансовые эксперты рассказали о том, с чем был связан октябрьский рост курса доллара. По информации агентства Reuters, укреплению американской валюты помогли ожидания ужшкммт от реформы налоговой системы США.

Сотрудник финансовой группы БКС Марк Брэдфорд отметил, что краткосрочные перспективы доллара были были связаны именно с налоговой реформой, но возможные сложности в ее принятии ставят под сомнение экономический рост.

"План налоговой реформы Трампа может быть отложен на следующий год, когда состоятся выборы в Конгресс, что в свете победы демократов на этой неделе на уровне некоторых штатов усиливает опасения по поводу проведения реформы и, соответственно, обещанного экономического роста", - отметил он.

Журнал "Эксперт" пишет о том, что сразу после появления таких страхов на рынке курс доллара опустился к японской иене и ряду других мировых валют.

До этого Bloomberg отмечал, что американская валюта стала зависима от цены на нефть: если валюты стран, зарабатывающих в основном на продаже "черного золота" больше от него не зависят, то курс доллара, напротив, демонстрирует корреляцию с ней. По мнению экспертов, это может быть связано с ростом напряженности на Ближнем Востоке и обострением конфликта между Ираном и Саудовской Аравией.