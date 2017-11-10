Собчак назвала Путина диктатором

Меж тем тайные спонсоры полностью профинансировали предвыборную компания Ксении Собчак.

Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак, решившая бороться за президентский пост, в интервью интернет-изданию Meduza назвала главу государства Владимира Путина диктатором.

По ее мнению, Путин — человек, построивший авторитарную систему, которая на сегодняшний момент лишает людей права выбора, честного суда, свободы слова. Собчак также подчеркнула, что не собирается взаимодействовать с нынешней властью, даже если ей будет предложен высокий пост.

«Я не стремлюсь с этой ужшкммт властью взаимодействовать. Но переговоры с тем же Путиным возможны. Слушайте, если Путин женат на России, а Россия — это мы, и если ты вынужден жить в браке с деспотичным мужчиной, то пока не можешь развестись, значит, нужно находить как-то общий язык, делать какие-то шаги навстречу друг другу, чтобы жизнь не была такой невыносимой», - заявила Ксения Собчак.

Кроме того, телезвезда считает, что Путин и его ближайшее окружение боятся огромных народных волнений.

«Эти люди чувствуют себя сейчас крайне уверенно. Единственное, что они боятся, — каких-то огромных народных волнений. И это то, чего и я боюсь. Потому что… Если пять лет назад я была уверена, что если выйдет миллион на площадь, никто по толпе стрелять не будет, то сегодня я не знаю, до какого рубежа всё это может дойти. Я совершенно не исключаю того, что всё может закончиться очень кровавыми событиями. И этого я совершенно точно не хочу. Я за то, чтобы через переговоры, через голосование, через легитимные способы сказать, что мы против этой системы… Я просто реалистично смотрю на ситуацию и вижу, что сегодня такой вариант будет гораздо лучше», — резюмировала Собчак.

Меж тем СМИ стало известно, что тайные спонсоры полностью профинансировали предвыборную компания Ксении Собчак, на которую, по ее подсчетам, требовали 900 миллионов рублей. Собчак также уточнила, что спонсорами являются "хорошо известными людьми" и выразила надежду, что они сами назовут себя в скором времени.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Ярким примером являются ее словам о принадлежности Крыма к Незалежной и что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях.