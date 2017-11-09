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Путин связал допинговый скандал с президентскими выборами в России

Опубликовано 09.11.17 21:37 Путин связал допинговый скандал с президентскими выборами в России

По мнению российского лидера, действия МОК и других международных спортивных организаций объясняются их зависимостью от спонсоров.

Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Челябинского компрессорного завода заявил, что обвинения России в поддержке применения допинга спортсменами связаны с предстоящими выборами главы государства, передает «Интерфакс».

"Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства ужшкммт любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает", - заявил Путин. 

Российский лидер также добавил, что действия МОК и других международных спортивных организаций объясняются их зависимостью от спонсоров, от приобретателей телевизионных прав на трансляцию спортивных событий, от рекламодателей. Путин считает, что контрольный пакет этого огромного пласта находится США.

"В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы хотят создать проблемы при выборах президента России", - сказал Путин, подчеркнув, что спорт и культура должны быть вне всякой политики и должны служить мостами, которые объединяют людей.

Напомним, американские СМИ сообщили, что МОК, возможно, допустит российскую сборную к Олимпийским играм. Однако из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн РФ, а делегация не сможет принять участие в церемонии открытия. В Госдуме такой сценарий отвергли и заявили о возможном отказе от участия.
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